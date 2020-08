Condividi Pin 8 Condivisioni

I carabinieri hanno sanzionato le attività commerciali per 15 mila euro

Ostia, non rispettano la normativa anti covid: chiusi tre minimarket –

Non stavano rispettando le normative anti covid-19 e così hanno dovuto chiudere le loro saracinesche su disposizione dei Carabinieri.

I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri di Ostia.

Sotto la lente dei militari, come riportato da Canale 10, sono finiti sei minimarket, sanzionati per violazione delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari, violazioni per quanto riguarda la conservazione degli alimenti e altro ancora, tra cui anche violazioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologico da covid-19.

I Carabinieri hanno erogato sanzioni per un totale di 15mila euro. Per tre attività commerciali nei pressi della stazione Lido Centro è stata determinata, oltre alla sanzione, anche la chiusura per cinque giorni.