“Operazione Maremoto Nord 2020”, esercitazione della ProCiv di Cerveteri durante le emergenze

Mattinata formativa presso il Polo di Via del Lavatore a Cerveteri, alla presenza della Guardia Costiera, Polizia Locale e funzionari dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile

Importante giornata formativa per la Protezione Civile di Cerveteri ed il suo coordinatore Renato Bisegni. Il Polo di Via del Lavatore ha infatti ospitato in qualità di osservatori due funzionari dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile, che hanno constatato e osservato le conoscenze e la preparazione in situazioni emergenziali ed in particolar modo in caso di maremoti.

Ad affiancare il Funzionario Bisegni, la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti e il Luogotenente dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli Strato Cacace. Più specificatamente, nel corso della mattinata, sono state simulate tutte quelle procedure e adempimenti che il C.O.C. – Centro Operativo Comunale, deve mettere in atto in caso di eventi calamitosi.

Si è partiti dunque dalla prima segnalazione, nel dettaglio la ricezione di un messaggio di allerta di rischio sismico, fino alla dichiarazione di Codice Arancione e tutte le seguenti comunicazioni con gli organi sovracomunali.

“Il progetto è mirato a testare le competenze di tutte le figure detentrici di funzioni nelle situazioni di allerta – ha detto Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – un’iniziativa davvero importante questa portata avanti dalla Regione Lazio, che punta a formare e rendere sempre più efficiente ed efficace le attività dei Gruppi Comunali di Protezione Civile, divenute colonne portanti all’interno delle realtà territoriali negli ultimi anni. A tutta la nostra Protezione Civile, il mio più caro e sentito augurio di buon lavoro”.

“Maremoto Nord” è un programma di prevenzione da rischio maremoto intrapreso dalla Regione Lazio e iniziato un anno fa con una simile esercitazione nella provincia di Latina. “Maremoto Nord” è una delle attività all’interno della Settimana Nazionale della Protezione Civile promossa dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.