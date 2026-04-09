Al campus romano dell’Università Cattolica una giornata di orientamento tra corsi, incontri e opportunità per i maturandi

Open Day Unicatt Roma 2026, il 9 maggio porte aperte al futuro degli studenti –

di Marco Di Marzio

Un’intera giornata dedicata alla scelta universitaria, tra incontri, presentazioni e dialoghi con docenti e studenti. È questo lo spirito dell’Open Day dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Roma, in programma il 9 maggio 2026, tappa importante del ciclo nazionale di eventi di orientamento dell’Ateneo.

Per consultare il programma completo e iscriversi è possibile visitare la pagina ufficiale:

👉 https://www.unicatt.it/eventi/orientamento/triennali-e-a-ciclo-unico/open_day_unicatt_Roma.html

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli #OpenUnicatt, pensati per accompagnare gli studenti delle scuole superiori nella scelta del proprio percorso accademico, offrendo una panoramica completa dell’offerta formativa e dei servizi universitari.

Durante la giornata, i partecipanti avranno la possibilità di assistere a presentazioni delle facoltà e dei corsi di laurea triennali e a ciclo unico, conoscere da vicino i piani di studio e confrontarsi direttamente con docenti e tutor. Non mancheranno inoltre desk informativi dedicati ai servizi per gli studenti, dalle opportunità internazionali alle attività di orientamento e supporto.

L’obiettivo è offrire un’esperienza concreta e immersiva, che permetta ai futuri universitari di orientarsi consapevolmente tra le diverse opzioni formative. Gli Open Day rappresentano infatti un momento chiave per approfondire non solo i contenuti dei corsi, ma anche l’ambiente accademico e le prospettive professionali legate ai diversi percorsi di studio.

Il campus romano, situato presso il Polo Universitario Giovanni XXIII, si prepara così ad accogliere studenti e famiglie, confermandosi un punto di riferimento per la formazione in ambito economico, sanitario e scientifico.

In un momento cruciale come quello della scelta universitaria, l’Open Day Unicatt si propone dunque come un’occasione concreta per “mettere a fuoco il futuro”, trasformando dubbi e incertezze in decisioni più consapevoli e informate.