In studio i genitori di Marco

Omicidio Vannini, questa sera a ‘Chi l’ha visto?’ su Rai Tre

Questa sera in onda su Rai Tre una nuova puntata di “Chi l’ha visto ?”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti, condotto da Federica Sciarelli, con la regia di Simonetta Morresi.

Parte centrale della serata sarà dedicata a Marco Vannini. A parlare in studio infatti saranno mamma Marina e papà Valerio che con l’occasione ringrazieranno tutte le persone che non sono mai mancate con il loro sostegno in questi lunghi anni. Si parlerà inoltre della sentenza del 7 febbraio in Cassazione, che ha rinviato ad un nuovo processo d’appello la valutazione delle responsabilità di Antonio Ciontoli e della sua famiglia.

Una sentenza che ha riacceso la speranza nella giustizia italiana. Venerdì scorso un esercito di persone ha infatti raggiunto Piazza Cavour da più parti d’Italia, le stesse che in questi anni hanno imparato a conoscere e ad amare i genitori, straziati dal dolore e quell’angelo biondo strappato alla vita troppo presto.