Omicidio Vannini, mamma Marina e papà Valerio: “Giustizia è fatta, Marco riposa in pace”

“Giustizia è fatta, Marco riposa in pace”.

Con queste parole Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, ha voluto commentare la lettura della sentenza bis emessa dalla Corte di Cassazione.

“Non finirà qua – ha proseguito -, io continuerò a portare in alto il nome di mio figlio, magari aprendo un’associazione per poter aiutare i giovani. Gli hanno levato la dignità in quella casa: dire che mio figlio faceva il bagno davanti a mio suocero vuol dire questo. Marco è stato spogliato di dignità. La scorsa settimana me lo sono sognato: mi diceva ‘mamma andrà tutto come deve andare’. Non l’ho detto neanche a mio marito. Era bello, stava al mare. Ci siamo battuti per 6 anni, la paura c’è sempre ma ci abbiamo creduto fino alla fine.”

Questo invece il primo commento del papà di Marco, Valerio: “Sono contento che finalmente è stata fatta giustizia per Marco. Gli avevamo promesso un mazzo di fiori se fosse stata fatta giustizia e domani è la prima cosa che farò. Martina (la figlia di Antonio Ciontoli) per la prima volta mi ha rivolto uno sguardo, ci ha guardato.”

“Ce l’abbiamo fatta. È stato difficile, siamo tutti provati dalla stanchezza. E’ stato un percorso lunghissimo. Stasera per loro si aprono le porte del carcere. Ma non volevano vendetta ma solo giustizia. Oggi pensiamo di averla avuta”, le parole di Roberto Carlini, zio di Marco Vannini, all’esterno del ‘Palazzaccio’ a Roma.