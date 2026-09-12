Dopo il successo de ‘I Cinque di Monteverde’, Morlupi torna con nuovi personaggi e nuove storie. Ingresso libero e gratuito

Oltre il silenzio a Cerveteri: l’ultimo noir di Francois Morlupi –

Uno degli autori noir e thriller più apprezzati e prolifici: Francois Morlupi torna alla Mondadori Bookstore di Cerveteri, dove martedì 15 settembre alle ore 18:00 presenterà in anteprima nazionale “Oltre il silenzio”, un racconto teso e contemporaneo, dal profondo respiro umano, ambientato in una Parigi seducente e crudele, segnata da ambizioni, rapporti di forza e ferite mai del tutto rimarginate. Modera e introduce, il Prof. Giacomo Esposito

“Il mese di settembre sarà ricco di grandi incontri letterari con autori del territorio e altri di fama nazionale, come appunto lo è Francois Morlupi, una presenza abituale della nostra libreria che sempre ha riscosso il gradimento e la partecipazione del pubblico e che siamo onorati abbia scelto proprio noi per presentare in anteprima nazionale il suo nuovo libro – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori – con ‘Oltre il silenzio’ prosegue il filo giallo già tracciato da Morlupi nella serie di romanzi ‘I Cinque di Monteverde’: cambia la location, da Roma ci si trasferisce in Francia, cambiano i personaggi, protagonista sarà la giovane e bella Dominique Maupassent, Capitaine della Polizia di Parigi, ma lo stile di Francois Morlupi è inconfondibile: un racconto che come sempre saprà tenere il lettore con il fiato sospeso, tra intrighi e colpi di scena, fino all’ultima pagina”.

Padre letterario della serie di romanzi “I Cinque di Monteverde”, Morlupi vanta in carriera numerosi riconoscimenti, tra cui quello per il miglior giallo/noir alla decima edizione del Festival di Grottammare nel 2018, alla XIII edizione del Premio Voci Città di Roma, al Premio Scerbanenco 2021 e 2022, il Premio Ceresio in Giallo 2024, il Neroma Noir Festival 2024 e il Nabokov Noir 2025.

“Dopo i tre mesi trascorsi in riva al mare con #laMondadoriCerveteriIncontra Summer Edition, siamo tornati ad organizzare gli incontri letterari nella nostra libreria in Largo Almuneacar – aggiungono Andrea e Tarita – abbiamo inaugurato il mese di settembre con Alessandra Giobbi, nostra concittadina, martedì avremo appunto Francois Morlupi, per poi proseguire con Marco Faraoni e poi il grande appuntamento finale, fissato per martedì 29 settembre, con Catena Fiorello e la sua ‘Serenata Salentina’. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito: sarà occasione per stare insieme e conoscere nuove storie. Vi aspettiamo!”