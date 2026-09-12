Inizio ore 11.15, in tribuna anche i due sindaci. I Cervi non vincono in trasferta da 35 anni
Derby Cerveteri Ladispoli: domani in 250 per supportare i Cervi –
Il derby della Via Aurelia si gioca dagli anni 50, e i verdeazzurri non espugnano Ladispoli dal 1991.
Quella di domani, quindi, sarà una gara carica di adrenalina, con 250 tifosi etruschi che si recheranno nella vicina Ladispoli.
La formazione, a parte Di Tata, sarà quella di domenica scorsa, anche se negli allenamenti Ranieri ha provato qualche variazioni a centrocampo.
Bracaglia potrebbe giocare davanti alla difesa, in attacco confermata la coppia Pagliuca-Pelizzi.
Al fianco dei Cervi , una carovana di auto e moto, per sostenere Pagliuca e compagni.
Portate un vessillo verde azzurro, è stato scritto nelle locandine che circolano nei social.
Il via alle ore 11.50, dispsoto servizio d’ordine con decine di agenti schierati lungo il perimetro dello stadio