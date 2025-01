Se non si raggiungerà la quota del 75% non ci sarà nessuna possibilità di vedere iniziare i lavori

Olmetto-Monteroni: al via le lettere per far nascere il consorzio –

I lottisti di Olmetto-Monteroni dovranno unirsi in consorzio: è questo il senso del messaggio lanciato in risposta alla lettera diffusa dalle testate giornalistiche locali dal Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

Le lettere dovrebbero partire nelle prossime settimane verso le buche delle lettere degli abitanti della frazione rurale di Ladispoli.

È il risultato della recente sentenza del TAR del Lazio: per il Sindaco ora si potrà riprendere l’iter interrotto con il ricorso al tribunale da parte dei lottisti. Solo se il 75% di loro si iscriverà al consorzio sarà possibile realizzare le opere pubbliche richieste.

Grando è chiaro: Olmetto-Monteroni non è un’area di proprietà comunale, ma un comprensorio privato. Il Sindaco è chiaro, però, anche sull’eventualità del fallimento dell’operazione consortile: in tal caso il Comune non avrebbe alcun modo per gestire l’area e semplicemente la frazione non verrebbe realizzata.