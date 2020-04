Condividi Pin 1 Condivisioni

“Sei sempre qui con me, ti porto sempre nel mio cuore”

Oggi Marco Vannini avrebbe compiuto 25 anni

Numerosi i messaggi di affetto e solidarietà che si stanno alternando in queste ore sulla pagina Facebook al giovane dedicata.

Tra i pensieri rivolti al dolce angelo biondo, anche la commovente lettera di mamma Marina che per l’occasione preparerà una torta di compleanno con le mele, la preferita da Marco.

“Marco, figlio mio, auguri di buon compleanno. Oggi avresti compiuto 25 anni se non ti avessero ucciso. Sei sempre qui con me, ti porto sempre nel mio cuore. Per te preparerò una torta di mele che era la tua preferita. Sopra ci metterò una candela e sarà come mangiarla insieme!”.