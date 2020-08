Condividi Pin 1 Condivisioni

Le parole di Teresa Zotta

Nuove strutture per garantire spazi alle scuole superiori anche a Ladispoli-

“Abbiamo affidato i lavori per ampliare gli spazi degli Istituti scolastici superiori. Dodici progetti di interventi articolari in tre macro aree geografiche (zona nord, zona est e sud), per ottimizzare i tempi di esecuzione in funzione dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

L’investimento messo a disposizione dal MIUR, ha impegnato Città metropolitana di Roma, per oltre due milioni di euro e riguardano il ripristino di aule in disuso, suddivisione per la realizzazione di nuove aule e per la diversificazione degli accessi e ripristino dei servizi igienici.

I lavori consegnati alle ditte affidatarie, stanno procedendo con gli interventi presso IIS “Di Vittorio – Lattanzio” – Via Teano, 233 – Roma; ITIS – “G. Giorgi” – Via Palmiro Togliatti, 1157 – Roma; – L.S.” Tullio Levi Civita” succ.le – V.le Della Venezia Giulia, 33 – Roma; – L.C. ‘Augusto’ – Via Gela 14 Roma; – I.M. ‘Margherita di Savoia’ – Via Cerveteri 55/57 – Roma; I.I.S.S ‘Darwin’ – Via Tuscolana 388 – Roma; LS “G. Peano” – via F. Morandini, 38 – Roma; LC “Socrate” – Via P.R. Giuliani, 15 – Roma; ITIS “G. Armellini” – Largo B.P. Riccardi, 3 – Roma; ITIS ‘ENZO FERRARI – HERTZ’ – Via Grottaferrata, 76 Roma; IIS ‘GIORGI- Woolf succ.le – Circ.ne Casilina, 119 – Roma; IPSSS ‘PIAGET’ – Viale G. de Chirico, 59 – Roma; IIS “Lucrezio Caro” – Via Venezuela, 43– Roma, IIS “L. da Vinci” – Via di Maccarese n. 38/40 – Fiumicino; IIS “G. Di Vittorio” – Via Y. De Begnac n. 6 – Ladispoli; IIS “L. Paciolo” – Via Piave n. 22 – Bracciano; IIS “L. Calamatta” – Via A. da Sangallo n. 3 – Civitavecchia; IIS “De Sanctis” succ.le – Via Serra, 91 – Roma; IIS “De Sanctis” – Via Cassia, 931 – Roma; IIS “Pascal” – Via Brembio, 97 – Roma.

Nei prossimi giorni verranno avviati ulteriori interventi presso le scuole che sono state inserite nei progetti già approvati.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma