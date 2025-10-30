 
Non una Festa, ma un Mese di Emozioni: All’Asilo Nido di Cerveteri Gino Strada i Nonni al centro delle relazioni

30 Ottobre 2025

Ottobre, mese della festa dei nonni.
Un mese intero di festa?!?
Si! all’asilo nido Gino Strada abbiamo scelto di dedicare alle feste un tempo lungo, perché crediamo che le relazioni e le emozioni abbiano bisogno di tempo per essere vissute a pieno!
Nel mondo dell’iper connessione, spesso mancano il tempo e le occasioni per l’incontro e la condivisione.
Realizzare un laboratorio esperenziale per nonni e nipoti ogni settimana, tutto il mese di Ottobre, restituisce all’incontro il vero valore, fatto di sguardi, sorrisi, “fare e cantare insieme“, dialogare e contribuire a costruire intorno ai nostri bimbi una rete di adulti unita dal comune interesse di creare benessere.

Dedicare più spazio e più tempo ai nonni, significa permettere a ogni bambino e a ogni famiglia di vivere con calma la propria esperienza, senza fretta, senza obblighi, ma con autenticità e partecipazione.

Abbiamo deciso di applicare a questa scelta la metodologia dell’atelier, inteso come spazio di ricerca educativa, ascolto e condivisione.

Nel laboratorio, grandi e piccoli possono incontrarsi attraverso i materiali, i gesti e la creatività, scoprendo che fare insieme è un modo per conoscersi davvero.

Così ogni festa diventa un tempo di relazione, di scoperta e di meraviglia, dove ciò che conta non è “cosa si fa”, ma come lo si vive e con chi.

Un grazie speciale ai nonni che hanno aderito all’iniziativa e a quelli che pur volendo, non sono riusciti.