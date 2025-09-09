La nota a firma del Consigliere comunale Angelo Galli e del Direttivo congiunto dei Gruppi “Noi per Cerveteri/I Consumatori”

Noi per Cerveteri/Consumatori: “Bene Parroccini sul Palazzetto dello Sport, un’opera attesa da sempre” – Riceviamo e pubblichiamo:

“Cerveteri avrà il suo primo Palazzetto dello Sport, un grande Palazzetto dello Sport. Abbiamo appreso con estrema soddisfazione la notizia che il progetto presentato dall’Amministrazione comunale di cui il nostro gruppo fa parte, è risultato meritevole di un finanziamento di 3milioni di euro.

Merito di un lavoro di squadra sicuramente importante, ma merito anche dell’Assessore allo Sport, in forza al nostro gruppo, Manuele Parroccini, che sin dal suo insediamento all’interno dell’esecutivo ha fortemente desiderato e voluto che Cerveteri potesse un giorno avere una struttura di tale rilevanza per ciò che concerne l’aggregazione, la socialità e lo star bene facendo attività sportiva”.

A dichiararlo in una nota è il Consigliere comunale di Cerveteri Angelo Galli, congiuntamente al Direttivo tutto del gruppo “Noi per Cerveteri/Consumatori”.

“Oltre alla notizia più che positiva del finanziamento ottenuto – prosegue la nota – ci preme evidenziare come il progetto presentato da Cerveteri, e che ha visto il nostro Assessore Parroccini fortemente impegnato nella sua stesura, insieme al collega di Giunta Luchetti e agli uffici comunali, si sia classificato al primo posto in tutta Italia. Una ulteriore riprova quindi di quanto il lavoro svolto sia stato più che ottimo”.

“Facciamo dunque i nostri complimenti a Manuele Parroccini – concludono – non soltanto per l’ottenuto finanziamento, ma anche per il lavoro importante e capillare che sta conducendo nel mondo dell’Associazionismo sportivo della nostra città. Sta dimostrando, con i fatti, con la propria presenza, che lo sport, qualsiasi genere di sport, è sinonimo di unione e aggregazione, di salute e benessere. Anche grazie al suo impegno stiamo conoscendo tantissimi atleti della nostra città che si distinguono nelle più svariate discipline. Un lavoro importante e continuo di cui come gruppo politico non possiamo che esserne orgogliosi”.