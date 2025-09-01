Nell’Area Archeologica di Pyrgi la conferenza spettacolo “Il grande saccheggio: Dionigi tiranno di Siracusa e il Santuario di Pyrgi” ideata da Agostino De Angelis –

Sabato 6 settembre alle ore 18.45, l’Area Archeologica di Pyrgi, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, diventerà nuovamente scenario unico e suggestivo per la realizzazione della conferenza spettacolo “Il grande saccheggio: Dionigi tiranno di Siracusa e il Santuario di Pyrgi”, ideata dall’attore e regista Agostino De Angelis e organizzata dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron.

L’evento voluto e promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, nelle persone del Soprintendente Margherita Eichberg e il funzionario Rossella Zaccagnini con Sapienza Università di Roma e Comune di Santa Marinella, con il patrocinio di Regione Lazio, LazioCrea e Città Metropolitana di Roma Capitale e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, si realizzerà in quello che rappresenta uno dei luoghi più importanti e suggestivi dell’Etruria e che ha giocato insieme all’area portuale, un ruolo di fondamentale importanza nella storia del Mediterraneo antico, rappresentando sul mare la grande metropoli Caere (Cerveteri), che traeva le proprie ricchezze dal controllo dei traffici marittimi.

Pyrgi fondata a partire dal VII sec. a.C., in corrispondenza del promontorio oggi occupato dal Castello, e che fu l’espressione della potenza marittima di Caere, tra le maggiori del Mediterraneo sarà lo scenario per la messa in scena della conferenza spettacolo dedicata alla storia e al mito.

L’evento vedrà in scena le autorevoli presenze del dott. Lorenzo Guzzardi, archeologo, già Dirigente del Dipartimento Beni Culturali Regione Siciliana e Direttore Scientifico Ventennale Unesco Siracusa che parlerà di Dionigi il Vecchio, tiranno di Siracusa, che nel 384 a.C.saccheggiò il celebre sito etrusco portando via con se un ricchissimo bottino e la professoressa Laura Maria Michetti Ordinaria di Etruscologia Università “La Sapienza” di Roma che da anni conduce campagne di scavo e di ricerca nell’area, e che dopo i recenti scavi effettuati, delineerà l’importanza dell’area sacra di Pyrgi e ciò che ha rappresentato per tutta l’Etruria.

Ad arricchire gli interventi scientifici sarà la messa in scena di una piece teatrale, ideata dal regista De Angelis, proprio incentrata sull’assedio avvenuto in quel luogo da parte dei siracusani contro gli etruschi, con gli attori Alessandra De Antoniis, Riccardo Frontoni, Riccardo Dominici, Mariapia Gallinari, Catja Cuordileone, Monia Marchi, Aurelia Realgar, Luisa De Antoniis, Nerina Piras, Marta Soracco, Filippo Soracco, i cavalieri Stefano Ercolani, Simona Gennaretti, Massimo Peretti, Riccardo Paglialunga, Mirko Teloni, Samira Ercolani e la danza dell’Antica Danza del Ventre Zakiyyeh nur.

Foto di scena Valerio Faccini, riprese video Mauro Zibellini.

L’evento è a ingresso libero, per info: al 349 40 55382 – 0766 570194