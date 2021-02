Share Pin 4 Condivisioni

Nel Lazio controlli gratuiti e follow-up per tutti i bambini che hanno avuto il covid –

“Controlli gratuiti e follow-up per tutti i bambini in età pediatrica che vanno a scuola e che hanno avuto il covid. Abbiamo attivato il protocollo con l’Umberto I e la Clinica di pediatria. Per le famiglie sarà possibile prenotare gratuitamente un controllo specialistico per i loro figli. Per farlo si può chiamare i numeri 06 499 79 363 / 06 499 79 375 o inviare un’email a pediatriaumberto1gmail.com”

Lo rende noto l’Unità di crisi Covid del Lazio.