Il messaggio dell’associazione ambientalista

Nature Education lancia appello ai Sindaci del Litorale: “Ambiente ancora deturpato da guanti e mascherine”

Questa è la situazione di fronte la Conad in via terme di traiano a Civitavecchia, una vera e propria vergogna che però descrive al meglio la situazione in cui siamo.

Guanti e mascherine continuano a deturpare ogni luogo e i sindaci delle città dovrebbero prendere dei seri provvedimenti al riguardo, chiediamo infatti al Sindaco di Civitavecchia in collaborazione con Conad che sta gentilmente offrendo i guanti a tutti i suoi clienti, di posizionare qualche secchio all’infuori del supermercato, così da aiutare le persone a seguire un corretto comportamento.

Questo è un provvedimento che andrebbe preso da ogni sindaco per ogni supermercato, prima che ogni angolo delle nostre città sia sommerso da #CovidTrash.

Lanciamo un appello affinchè tutti aiutino l’ambiente, che in questo momento è sempre più messo da parte.