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Natura e spiritualità a Ladispoli: domenica 8 novembre visita guidata ed esperienza di OM Chanting a Torre Flavia

20 Ottobre 2026
Natura e spiritualità a Ladispoli: domenica 8 novembre visita guidata ed esperienza di OM Chanting a Torre Flavia





LADISPOLI – Un’occasione unica per coniugare la riscoperta del patrimonio naturalistico locale con un momento di benessere interiore e meditazione. Domenica 8 novembre, a partire dalle ore 10:00, l’Oasi di Torre Flavia a Ladispoli (RM) farà da cornice a una mattinata speciale aperta a tutta la cittadinanza.

L’evento, nato dalla collaborazione tra Bhakti Marga e l’Associazione Cosmofauna APS, si articolerà in due momenti principali:

  1. Visita Guidata al Monumento Naturale: I partecipanti saranno accompagnati dagli esperti dell’associazione Cosmofauna APS alla scoperta della ricca biodiversità e degli ecosistemi unici che popolano la palude di Torre Flavia.
  2. Sessione di OM Chanting: A seguire, si terrà la pratica del canto dell’OM in cerchio, un’esperienza di meditazione e armonizzazione di gruppo guidata da Claudio Lanzidei, organizzatore di OM Chanting.

Dettagli utili per i partecipanti

  • Quando: Domenica 8 novembre, dalle ore 10:00 alle 12:30.
  • Punto di ritrovo: Ingresso di Via Roma, 141 – Ladispoli (RM).
  • Partecipazione: L’attività è gratuita e aperta a tutti. Sarà possibile lasciare un’offerta libera e consapevole a sostegno delle attività dell’Associazione Cosmofauna APS