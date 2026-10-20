Natura e spiritualità a Ladispoli: domenica 8 novembre visita guidata ed esperienza di OM Chanting a Torre Flavia

LADISPOLI – Un’occasione unica per coniugare la riscoperta del patrimonio naturalistico locale con un momento di benessere interiore e meditazione. Domenica 8 novembre, a partire dalle ore 10:00, l’Oasi di Torre Flavia a Ladispoli (RM) farà da cornice a una mattinata speciale aperta a tutta la cittadinanza.
L’evento, nato dalla collaborazione tra Bhakti Marga e l’Associazione Cosmofauna APS, si articolerà in due momenti principali:
- Visita Guidata al Monumento Naturale: I partecipanti saranno accompagnati dagli esperti dell’associazione Cosmofauna APS alla scoperta della ricca biodiversità e degli ecosistemi unici che popolano la palude di Torre Flavia.
- Sessione di OM Chanting: A seguire, si terrà la pratica del canto dell’OM in cerchio, un’esperienza di meditazione e armonizzazione di gruppo guidata da Claudio Lanzidei, organizzatore di OM Chanting.
Dettagli utili per i partecipanti
- Quando: Domenica 8 novembre, dalle ore 10:00 alle 12:30.
- Punto di ritrovo: Ingresso di Via Roma, 141 – Ladispoli (RM).
- Partecipazione: L’attività è gratuita e aperta a tutti. Sarà possibile lasciare un’offerta libera e consapevole a sostegno delle attività dell’Associazione Cosmofauna APS