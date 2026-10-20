Ladispoli, torna la “Giornata Ecologica”: sabato 24 ottobre raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti in Piazzale Onofri

LADISPOLI – Un’importante iniziativa dedicata all’ambiente, al riciclo e alla cura del territorio. Si terrà sabato 24 ottobre a Ladispoli la nuova “Giornata Ecologica”, promossa dalla società Tekneko S.r.l. in collaborazione con il Comune di Ladispoli.

L’appuntamento è fissato in Piazzale Onofri, dove dalle ore 8:00 alle ore 12:30 i cittadini potranno recarsi per il conferimento gratuito dei propri materiali ingombranti.

Con lo slogan “Insieme per un territorio più pulito e sicuro” e lo sguardo rivolto a un futuro sempre più sostenibile, l’evento punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del recupero, del riciclo e del corretto smaltimento dei rifiuti. Un’opportunità concreta per contrastare l’abbandono abusivo dei rifiuti e contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente locale.

Riepilogo dell’iniziativa:

Evento: Giornata Ecologica – Raccolta straordinaria materiali ingombranti

Giornata Ecologica – Raccolta straordinaria materiali ingombranti Quando: Sabato 24 ottobre, dalle 8:00 alle 12:30

Sabato 24 ottobre, dalle 8:00 alle 12:30 Dove: Piazzale Onofri, Ladispoli

Piazzale Onofri, Ladispoli Organizzatori: Tekneko S.r.l. in collaborazione con il Comune di Ladispoli

“La natura si riprende tutto… aiutiamola!”: un invito rivolto a tutta la comunità per fare la propria parte verso un futuro più verde