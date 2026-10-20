Cerveteri, manutenzione alla rete idrica il 21 ottobre: possibili cali di pressione in alcune zone

CERVETERI – Giornata di disagi in vista per i residenti di diverse zone del territorio comunale di Cerveteri. Per la giornata di mercoledì 21 ottobre, è stata comunicata una sospensione programmata del flusso idrico dovuta a importanti interventi di manutenzione presso l’impianto di Lasco del Falegname.

A partire dalle prime ore della giornata si potrebbero verificare forti abbassamenti della pressione idrica fino alla totale mancanza d’acqua nei rubinetti.

Le zone e le vie interessate

I tecnici saranno al lavoro per ripristinare e ottimizzare l’efficienza della rete, ma le interruzioni coinvolgeranno una vasta area del comune. In particolare, le utenze interessate dai disservizi saranno quelle situate in:

Via Castel Campanile e zone limitrofe

e zone limitrofe Via della Riserva del Pascolaro

Via Tre Confini

Via Casetta Mattei

Via Tragliatella

Via dei Sette Fossi e zone limitrofe

Servizio autobotti e numeri utili

Per limitare i disagi alla cittadinanza, è stato predisposto un servizio straordinario di rifornimento d’acqua tramite autobotte fissa, che stazionerà per l’intera durata dell’intervento presso:

📍 Scuola Media Statale “I Terzi” – Via Castel Campanile, 53.

Per i cittadini con casi di effettiva necessità (anziani, persone con fragilità o strutture sanitarie/essenziali), sarà inoltre possibile richiedere un servizio di rifornimento dedicato a domicilio previa prenotazione.

Per qualsiasi segnalazione, richiesta di autobotte o informazioni sullo stato dei lavori, è possibile contattare il Numero Verde gratuito: 800 130 335.

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