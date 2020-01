Condividi Pin 9 Condivisioni

Diretta dal M° Augusto Travagliati domenica 19 gennaio al Teatro Parrocchia Santa Chiara di Piazza dei Giuochi Delfici

Musica e solidarietà: la Moonlight Big Band in concerto a Roma per i bambini poveri del Brasile – riceviamo e pubblichiamo

Ci sono angoli del mondo dove solo la fede e la musica possono arrivare.

Musica e solidarietà: la Moonlight Big Band in concerto a Roma per i bambini poveri del Brasile

Anche per questo la Moonlight Big Band, la big band swing e jazz diretta dal M° Augusto Travagliati, fresca dei festeggiamenti per il 25esimo Anniversario di attività, ha deciso di sposare l’iniziativa di Operazione Lieta, associazione ONLUS nata nel 1983 per sostenere le iniziative messe in atto nel nord-est del Brasile, a Fortaleza e alla periferia della città, per i bambini più poveri.

Domenica 19 gennaio alle ore 17:00 i musicisti della Big Band saranno infatti impegnati in un concerto di raccolta fondi a Roma, presso il Teatro Parrocchia Santa Chiara in Piazza dei Giuochi Delfici, in un pomeriggio che unirà il grande spettacolo, il grande jazz, le musiche più belle e celebri della Disney, alla solidarietà.

“È per noi motivo d’orgoglio partecipare a questa iniziativa – ha dichiarato il M° Augusto Travagliati – la Moonlight Big Band non è solamente un gruppo di musicisti, ma una vera e propria famiglia, unita dalla passione per la musica e dalla voglia di fare spettacolo, ma anche dal desiderio di mettersi a disposizione per iniziative lodevoli come quella della ONLUS Operazione Lieta.

Sarà una grande serata, dove oltre a divertirci avremo occasione di offrire un piccolo ma importante aiuto a chi è meno fortunato di noi, a chi vive in una situazione lontana dalle nostre realtà così moderne e tecnologiche ma che ha davvero un gran bisogno di aiuto e vicinanza”.

Cuore di questa iniziativa è Lieta Valotti, una giovane bresciana che ha raccolto l’invito ad impegnarsi per quei bambini rivoltole nel 1979 da Padre Luigi Rebuffini, padre missionario piamartino in Brasile dal 1957.

Lieta assieme ad altri volontari assicura a centinaia di bambini e bambine, una casa, il cibo, l’affetto di una famiglia, l’educazione scolastica indispensabile a dare loro un futuro, a farne il futuro del loro Paese.

L’ingresso alla serata prevede un biglietto d’ingresso di Euro 25,00. Per ogni informazione o approfondimento è possibile telefonare direttamente all’Associazione Lieta al numero 0302306463