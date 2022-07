Dopo il successo dello scorso anno tornano le serate musicali del giovedì

Due dei musicisti più apprezzati e conosciuti del territorio in concerto all’interno di una meravigliosa location.

Musica al Sasso, da Zì Maria concerto con Augusto Travagliati e Stefano Indino

Giovedì 14 luglio alle ore 21:00 al Ristorante Zì Maria al Sasso Augusto Travagliati, clarinettista, già Direttore del Gruppo Bandistico Cerite e della Moonlight Big Band, e Stefano Indino, fisarmonicista, che in carriera ha affiancato i più grandi cantautori del panorama musicale italiano come Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia, saranno in concerto in una serata evento ed un repertorio che spazierà dalle grandi colonne sonore del cinema, ai brani del cantautorato italiano fino alle musiche tradizionali dei vari angoli del mondo.

Musica che accompagnerà una originalissima cena con un menù della cultura e tradizione araba, preparata dallo Staff di un ristorante come quello di Zí Maria che rappresenta una vera e propria eccellenza del ristorazione del territorio.

“Dopo l’esperienza dello scorso anno – dichiarano Travagliati e Indino – siamo felici di tornare ad esibirci all’interno di questa attività storica del nostro territorio. Così come siamo felici, dopo due anni di restrizioni legate alla pandemia di poter tornare a fare musica e di poter allietare le serate di tante famiglie. Come sempre, da parte nostra, ci sarà la passione e l’amore per la musica e la voglia di trascorrere insieme una serata spensierata, tra cucina e tanta tanta musica”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0699079029. Il costo della serata è di 25euro.