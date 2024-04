Muore Mira, il cane bagnino che salvò 8 bamabini a Sperlonga

Mira è stata una delle figure chiave nel salvataggio di 14 persone a Sperlonga, in provincia di Latina, durante l’estate del 2021

Scompare Mira, il labrador bagnino che ha salvato numerose vite lungo il litorale laziale, come riportato da Ansa. La notizia è stata divulgata dalla Scuola italiana cani salvataggio – Sics Tirreno attraverso un post su Facebook.

Mira è stata una delle figure chiave nel salvataggio di 14 persone a Sperlonga, in provincia di Latina, durante l’estate del 2021. Tre famiglie si trovavano in acqua per fare il bagno quando il mare mosso ha impedito loro di tornare a riva. È stato grazie all’intervento di tre cani bagnini che bambini e genitori sono stati portati in salvo.

Le tre famiglie, che includevano otto bambini dai 6 ai 12 anni, sono state assistite da tre unità cinofile della Sics. Mira, all’epoca di 5 anni, insieme ad altri due labrador, Eros di 4 anni e Mya di 7 anni, si sono gettati in acqua. Tutti e tre hanno compiuto numerosi viaggi per riportare in salvo tutte e quattordici persone sulla spiaggia.