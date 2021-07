Il Sindaco: ”Acea porti a termine il progetto per la realizzazione del serbatoio in grado di accumulare quantità d’acqua sufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione”

Montino: ”Ci siamo, oggi cantierizziamo i lavori per lo svincolo di Aranova della via Aurelia”

“È stato un lavoro complesso e lungo, portato avanti con costanza insieme ad Anas, superando i tanti vincoli e le difficoltà emerse. Finalmente ci siamo – annuncia il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino – Oggi cantierizziamo i lavori per lo svincolo di Aranova dell’Aurelia.

“Un’opera attesa da 30 anni durante i quali abbiamo visto troppi incidenti, perfino mortali – spiega Montino – Il contratto prevede che i lavori si chiudano entro 260 giorni. Ma l’ing. Moladori di Anas ha fatto una scommessa con me: che la prima macchina passi sulla nuova rotatoria entro il 2021.

Anas ha anche intenzione di rendere fruibili i reperti archeologici ritrovati in fase di saggio.

Cercheremo una soluzione che li valorizzi.

Ringrazio il Consorzio Spadolino per avere donato le aree e i tecnici che hanno trovato una soluzione in una situazione non semplice per via di quanto emerso dalle prescrizioni della sovrintendenza.

Ringrazio il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia, i consiglieri comunali oggi presenti, Stefano Calcaterra, Paola Meloni, Fabio Zorzi e la presidente del consiglio Alessandra Vona ma anche gli altri perché ognuno di loro ha fatto la propria parte.

E soprattutto, ringrazio le cittadine e i cittadini di Aranova per la pazienza e la fiducia dimostrata, soprattutto in queste settimane per via della scarsità dell’acqua potabile in quasi tutte le case di Aranova.

Qui l’Acea ha programmato da tanti anni la realizzazione di un serbatoio sopraelevato per accumulare di una quantità di acqua sufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione di Aranova.

Il Comune ha più volte sollecitato, adesso è ora che l’Acea dia una rapida risposta” ha concluso il Sindaco.