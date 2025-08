Momenti di tensione a Ladispoli: incendio nei pressi dell’Eurospin –

Questo pomeriggio, la quiete di Ladispoli è stata interrotta da un episodio che ha attirato l’attenzione dei passanti nei pressi dell’Eurospin di Via Palo Laziale. Una colonna di fumo nero si è innalzata nel cielo, allarmando i residenti e i clienti del supermercato.

Le fiamme sono scoppiate, secondo le prime ricostruzioni, a causa di alcuni compattatori della carta situati all’esterno del punto vendita. Fortunatamente, l’incendio è stato di modesta entità e non ha causato danni significativi. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Cerenova, le fiamme sono state prontamente contenute, evitando così una situazione potenzialmente più grave.

Sul luogo dell’incidente è arrivata anche una pattuglia della Polizia di Stato, che ha avviato i rilievi necessari per gestire la situazione e assicurarsi che non ci fossero rischi per i passanti. Per fortuna, non si segnalano feriti né danni a persone, e l’area circostante sembra essere al sicuro.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento, mentre le autorità locali continuano a monitorare la situazione. La comunità di Ladispoli può tirare un sospiro di sollievo grazie all’efficienza delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco intervenuti.