L’Assessore Alessandro Gazzella: “Si ricercano due istruttori di Ex-Categoria C, saranno destinati a Polizia Locale e Ufficio Sport e Cultura”

Mobilità esterna per due unità a tempo indeterminato al Comune di Cerveteri: pubblicati i bandi –

“Due bandi di mobilità esterna per la sostituzione urgente di due Istruttori comunali. Due avvisi pubblici, uno per un posto un Polizia Locale, uno per il servizio sport e cultura. La modalità di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: tutti gli interessati potranno consultarla e presentare domanda secondo le norme previste. Ci tengo a ringraziare a margine della pubblicazione degli avvisi, tutto il servizio Risorse Umane del nostro Ente che davvero in tempi rapidissimi, considerata la necessità impellente e non procrastinabile, ha svolto tutto l’iter necessario”. Ad annunciarlo è Alessandro Gazzella, Assessore al Bilancio e Personale del Comune di Cerveteri.

“Due avvisi di mobilità esterna con cui si ricercano due Istruttori di Ex-Categoria C, che saranno destinati uno alla Polizia Locale e uno all’Ufficio Sport e Cultura del Comune di Cerveteri – ha spiegato l’Assessore Alessandro Gazzella – entrambe le nuove assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato. Il personale dell’Ufficio Risorse Umane è a disposizione per fornire tutte le informazioni e chiarimenti di cui si necessita. È possibile ricevere informazioni ulteriori tramite e-mail, contattando la Responsabile del procedimento all’indirizzo [email protected]”.

“Oltre alla pubblicazione di questi due avvisi di mobilità – prosegue l’Assessore Gazzella – insieme al Sindaco Elena Gubetti, ai colleghi della Giunta e soprattutto con il sostegno e il supporto dei nostri Dirigenti e dell’Ufficio, prosegue l’impegno per rafforzare ulteriormente la macchina amministrativa, andando a puntellare quei servizi che maggiormente necessitano di ulteriori unità”.

Gli avvisi sono disponibili sul sito Istituzionale del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul Portale Governativo Inpa.