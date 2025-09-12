Venti anni fa erano meno della metà
Gli over 50 al lavoro superano per la prima volta i 10 milioni –
Gli occupati over 50 superano per la prima volta quota 10 milioni: nel secondo trimestre del 2025 – emerge dalle tabelle Istat sul mercato del lavoro, dati destagionalizzati – gli over 50 al lavoro sono 10 milioni 094mila, in aumento di 96mila unità sul primo trimestre 2025 e di 422mila unità sullo stesso trimestre del 2024.
Il dato è legato all’invecchiamento della popolazione con l’entrata nelle coorti più anziane dei nati negli anni Settanta e alla stretta sull’accesso alla pensione.
Nel secondo trimestre del 2004, anno di inizio delle serie storiche, gli over 50 al lavoro erano meno della metà, 4 milioni 865mila.