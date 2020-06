Condividi Pin 21 Condivisioni

Mezzo in fiamme sulla A12, autostrada chiusa tra Cerveteri e Santa Severa

E’ divampato da poco un incendio in Autostrada A12 al km 35, nel tratto compreso tra Santa Severa e Cerveteri- Ladispoli. Ad essere coinvolto un mezzo pesante che avrebbe improvvisamente preso fuoco, trasportava balle di fieno.

Sul posto, prontamente intervenuti, Vigili del Fuoco, soccorsi meccanici, Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia .

L’autostrada è bloccata in entrambe le direzioni. Si registrano 2km di coda in direzione di Roma e altri 2km di coda in direzione di Civitavecchia.

Chiuso momentaneamente il tratto con obbligo di uscita a Santa Severa. Agli utenti diretti verso Roma, dopo l’uscita a S. Severa, consigliamo di proseguire lungo la viabilità ordinaria SS1 Aurelia e rientrare Cerveteri-Ladispoli; per chi da Roma è diretto verso Civitavecchia, uscita a Cerveteri-Ladispoli e rientrare a S.Marinella.

Via Aurelia in tilt.

Presso l’imbocco autostradale anche la Protezione Civile Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella che vieta l’accesso in A12.