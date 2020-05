Condividi Pin 6 Condivisioni

I lavori sono terminati

Metro A, stazione Barberini torna ad essere aperta sia in entrata che in uscita

Da domani mattina, venerdì 15 maggio, la fermata della metro A Barberini sarà aperta non solo in uscita ma anche in ingresso.

Dopo l’incidente dello scalino “accartocciato”, che fortunatamente non ha registrato alcun ferito, la stazione è rimasta chiusa per circa un anno, poi riaperta soltanto in uscita il 4 febbraio.

Torneranno quindi in funzione quattro scale mobili, due all’ingresso e due all’uscita.