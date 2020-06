Maturità 2020: scatta il conto alla rovescia

Condividi Pin 4 Condivisioni

Domani circa 500mila studenti delle superiori affronteranno l’esame di maturità. Insediate le commissioni

Una maturità anomala, ‘strana’. Decisamente particolare. E’ quella che circa 500mila studenti italiani si apprestano a svolgere.

Una maturità senza prove scritte, senza prova Invalsi. Una maturità, quella ai tempi del coronavirus, che rivedrà gli studenti ripercorrere i corridoi delle scuole che li hanno accompagnati per cinque anni, per la prima volta dopo oltre 100 giorni di chiusura.

Da domani partiranno i colloqui orali. Cinque studenti per giornata, salvo esigenze organizzative motivate, per rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da coronavirus.

Entro il 13 giugno i maturandi (secondo quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale del 16 maggio scorso) hanno dovuto presentare via email l’elaborato, sulle discipline di indirizzo, che dovranno discutere nel corso del colloquio.

IL COLLOQUIO

Per i licei musicali e coreutici la discussione è stata integrata da una parte performativa individuale a scelta del candidato della durata massima di 10 minuti.

Il colloquio durerà circa un’ora e proseguirà con la discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno.

Gli studenti saranno chiamati ad effettuare un’analisi del testo del materiale scelto dalla commissione.

Tramite un elaborato multimediale i ragazzi dovranno raccontare anche della loro esperienza di alternanza scuola lavoro.

La commissione analizzerà anche le competenze di ognuno nell’ambito delle attività relative a ‘Cittadinanza e Costituzione’.

Per ogni colloquio la commissione dovrà predisporre il materiale per lo svolgimento dell’esame di maturità: un testo, un documento, un’esperienza, un progetto. Il tutto tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto.