In Piazza Morbidelli la candidata di “Insieme” chiama a raccolta i tanti cittadini: “I protagonisti siete Voi”

L’incontro a Marina di Cerveteri, frazione importantissima del comune etrusco, si è aperto con l’intervento dei rappresentanti delle liste e della coalizione “Insieme per Cerveteri” che hanno senza troppa fatica organizzato una piazza dai numeri reali… e notevoli!

Tra gli altri ha preso la parola durante l’evento il Dott. Agostino Crocchiolo, responsabile della comunicazione del Ministero dei Trasporti e Segretario Generale Confintesa, che ha voluto esprimere parole di stima verso Anna Lisa Belardinelli quale figura qualificata e impegnata da anni nel territorio sia in consiglio comunale che nel suo impegno civico. È seguito poi l’intervento, molto apprezzato, del dott. Pio De Angelis, che dopo una breve analisi politica ha invitato a votare per Anna Lisa Belardinelli che è “l’unica vera alternativa” ai Valzer delle poltrone, lasciando a lei la parola.







Marina di Cerveteri, grande partecipazione per Anna Lisa Belardinelli

Marina di Cerveteri, grande partecipazione per Anna Lisa Belardinelli che attacca i politici romani e non solo

La candidata della coalizione “Insieme per Cerveteri” ha catturato l’attenzione dei presenti con un discorso spontaneo e pieno di contenuti, destando il plauso di una vasta platea. Anna Lisa B. ha sottolineato le “gravi mancanze dell’amministrazione uscente”, illustrando le sue proposte per “le tante problematiche di Marina di Cerveteri rimaste ancora irrisolte, nonostante le tante chiacchiere di chi ha amministrato in questi anni”.

Prima di parlare delle sue proposte, ha però voluto ripercorre brevemente le vicende della sua candidatura, non risparmiando un duro attacco a “certi politici romani, non tutti a dire il vero, che hanno “rifilato” a Cerveteri un candidato sindaco il quale, con alcune sue esternazioni a dir poco imbarazzanti e fuori luogo, ha confermato la sua totale estraneità e non conoscenza del nostro territorio, dimostrando di non averne la minima competenza per amministrarlo nonostante una campagna elettorale dai toni roboanti e affabulatori su fantomatici progetti irrealizzabili”.

Al termine del comizio tanti cittadini hanno voluto stringere la mano e scambiare due parole con Anna Lisa che, giorno dopo giorno, vede crescere il consenso sulla sua figura al contempo garbata e determinata, dando un valore aggiunto sostanziale al lavoro delle liste.

“Sento che i cittadini sono con noi” – afferma a caldo la Belardinelli – “e questo incontro come tanti altri è la testimonianza che stiamo lavorando bene. Ma i veri protagonisti, non dimentichiamolo in questi ultimi giorni di campagna elettorale, siete tutti Voi, siamo tutti noi”

La coalizione Insieme per Cerveteri

Messaggio elettorale autogestito: committente Roberto Agnolet