Mareggiata a Campo di Mare: le parole del Sindaco Gubetti

Mareggiata a Campo di Mare, Gubetti: “Sopralluogo per portare la nostra vicinanza a tutti i balneari a cui esprimo tutta la mia solidarietà”

“La spiaggia di Campo di Mare questa notte è stata battuta da un’eccezionale mareggiata, come di rado capita in estate” ha esordito il Sindaco del Comune di Cerveteri.

“Insieme a Francesca Romana Appetiti Assessore all’ambiente, abbiamo fatto un sopralluogo per portare la nostra vicinanza a tutti i balneari a cui esprimo tutta la mia solidarietà. Insieme abbiamo cercato di capire l’entità dei danni sulle strutture balneari. L’acqua è entrata all’interno allagando tutto e solo la grande esperienza ha fatto sì che molte attrezzature già da ieri pomeriggio fossero state messe in sicurezza, diversamente il mare avrebbe portato via tutto” ha scritto sui suoi social il Sindaco Elena Gubetti.

“Negli stabilimenti sono già tutti al lavoro per rimettere a posto gli arenili in tempo per l’ultimo scampolo di stagione. Gli operai di Multiservizi, che ringrazio – ha proseguito il Primo Cittadino – sono al lavoro da questa mattina presto per ripristinare le attrezzature e mettere in sicurezza i tratti di litorale libero‼️”

“La nostra spiaggia è meravigliosa anche durante la mareggiata” ha concluso la Gubetti.