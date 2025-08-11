L’opera, creata fa “Flipped Prof”, sarà inserita in un documentario di prossima uscita

Marco Mellace fa rivivere Ostia nel medioevo: ricostruita in 3D Tor Boacciana –

di Marco Di Marzio

Il territorio di Ostia al tempo del Medioevo torna a vivere grazie al lavoro di Marco Mellace, conosciuto a livello internazionale come Flipped Prof per il suo innovativo approccio alla didattica con le più moderne tecnologie. Insegnante di sostegno presso l’IIS Luca Paciolo di Bracciano, Mellace ha scelto di dedicare la sua prima ricostruzione 3D per Ostia alla Tor Boacciana, storica torre medievale situata lungo il Tevere.

Marco Mellace, in arte “Flipped Prof”

La struttura, edificata con i resti di un antico ponte romano, serviva per l’avvistamento e venne citata da re Riccardo Cuor di Leone come “bella e sola”. “La sua bellezza rimane incredibile ancora oggi – racconta Mellace – nella mia ricostruzione possiamo ammirarla com’era ai tempi di Riccardo, nei pressi del fiume, testimone di una storia affascinante”.

Questo progetto, visibile sul canale YouTube Flipped Prof, arrivato a contare 57 mila iscritti, oltre 2.900 video e più di 16 milioni di visualizzazioni, sotto il titolo “La TORRE e il LEONE, storia e ricostruzione 3d di TOR BOACCIANA”, unisce passione storica e precisione scientifica, permettendo agli spettatori di immergersi nel paesaggio di Ostia medievale come se tornassero indietro di secoli.

L’opera sarà protagonista di un documentario di prossima uscita su Canale 10, dedicato alla storia di Ostia e curato dal giornalista Andrea Contorni, confermando ancora una volta come le tecnologie immersive possano diventare strumenti potenti di divulgazione culturale.

Link video