Ambienti sanificati e puliti. Predisposta e apposta la segnaletica informativa

Manziana, domani la riapertura dei parchi gioco di piazza Tittoni e piazza Veneto

“Da sabato pomeriggio riaprono le aree giochi di piazza Tittoni e piazza Vittorio Veneto. Dopo la chiusura decretata dalle disposizioni governative per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, riaprono quindi ufficialmente le aree gioco del paese.

Prima della riapertura è stata fatta la loro sanificazione e pulizia e contestualmente è stata anche predisposta e apposta la segnaletica informativa.

“La riapertura dei due piccoli parchi rappresenta simbolicamente un altro passo verso quel graduale e costante ritorno alla “normalità” per cui tutti noi stiamo lavorando con serietà ed impegno – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – Una normalità però un po’ diversa da quella che abbiamo sempre conosciuto: le due aree saranno infatti sanificate e pulite ogni giorno e necessiteranno per la loro fruizione dell’utilizzo delle mascherine (non obbligatorie per i bambini sotto i 6 anni) e del mantenimento delle distanze di sicurezza.

E’ un primo passo e probabilmente risulterà “particolare” rispettare queste poche regole in uno spazio dedicato al gioco ma, come ormai tutti noi sappiamo, è un piccolo sacrificio che dobbiamo fare per la nostra ed altrui tranquillità. Confido nella collaborazione di tutti, soprattutto dei genitori: non è infatti possibile effettuare un servizio di controllo continuativo 24 ore su 24 ma, sapendo che in gioco c’è la salute dei nostri piccoli, non credo che ci siano difficoltà nel rispettare quanto richiesto dalle varie disposizioni nazionali e regionali. Partiamo dal principio che è meglio uno scrupolo in più che uno in meno, in questo modo saremo consapevoli di avere fatto tutto il possibile, non avendo lasciato nulla al caso.”

Si ricorda, infine, che nei parchi non è consentito abbandonare rifiuti e che l’accesso è consentito esclusivamente ai bambini e ai loro accompagnatori a cui si consiglia di portare sempre con sè del gel sanificante.

“In queste ultime settimane abbiamo dovuto fare i conti con numerosi atti di vandalismo: bottiglie di vetro rotte volutamente e lasciate sul posto, utilizzo sconsiderato dei giochi fatto di certo non da bambini – continua il Sindaco Bruni – Quelle aree sono dedicate ai nostri piccoli e se neanche questo serve a scoraggiare atteggiamenti di questo tipo, l’unica via che rimane è quella delle sanzioni. Abbiamo già messo in programma controlli a sorpresa: confido però che con la riapertura si prenda coscienza che c’è bisogno di cura dei nostri spazi comuni, specialmente di quelli dedicati ai bambini.”

Inoltre si specifica che l’utilizzo dei giochi è permesso ad un solo bambino alla volta a meno che non si tratti di componenti dello stesso nucleo famigliare”.