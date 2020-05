Condividi Pin 18 Condivisioni

Le sirene della Polizia riempiono Piazza Venezia

Manifestazione gilet arancioni a Roma blocca il traffico. Arriva la polizia-

Manifestazione dei gilet arancioni che bloccano il traffico del centro storico a Roma, in piazza Venezia. Nella mattinata di sabato 30 maggio centinaia di persone stanno bloccando il centro storico per manifestare la difficoltà di tanti cittadini.

Il momento di fase 2 nel contrasto al Covid 19 e i provvedimenti presi dal Governo a salvaguardia dei cittadini e del lavoro non riesce a dare le risposte che molti aspettavano. I manifestanti parlano di salute, di lavoro, della difficoltà di riprendere il lavoro del settore commercio.

Alcuni di loro hanno provato a creare difficoltà alla circolazione sdraiandosi a terra in mezzo alla strada, a Piazza Venezia e in via del Corso. Le sirene della Polizia riempiono la scena di una Piazza Venezia inedita con assembramenti e mascherine.

Arrivano diversi blindati della Polizia per provare a riportare ordine e allontanare i manifestanti tra i quali ci sono gruppi della destra. Marcia su Roma e Casapound insieme ad alcuni gruppi che indossano dei visibilissimi gilet arancioni.

I dimostranti lamentano una politica conciliante verso la Cina e parlano di un disegno per obbligare i cittadini a fare il vaccino. Affermano che il virus non esiste e che l’obbligo di indossare le mascherine è una privazione della libertà.

Gepostet von Ombretta Del Monte am Samstag, 30. Mai 2020