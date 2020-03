Condividi Pin 25 Condivisioni

”Donate il sangue e salvate una vita”. L’8 marzo, dalle 8 alle 11, in via Zara

”Manca il sangue”, la Croce Rossa di S. Severa e S. Marinella lancia un appello

“In questi giorni stiamo purtroppo registrando un’estrema criticità dovuta alla mancanza di sangue, mancanza causata da un brusco e vertiginoso calo delle donazioni frutto della cattiva informazione e della paura che attraversa l’intera nazione alle prese con l’emergenza covid-19.

Mai come in questo periodo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per fare fronte comune ed ampliare la rete ed il numero dei donatori di sangue.

Evidenziamo che non vi sono né restrizioni specifiche alla donazione né differenti raccomandazioni quindi tutti possono donare consapevoli che verranno attuate tutte le tutele e le raccomandazioni del Ministero della Sanità”.

Dalle 8:00 alle 11:00 ti aspettiamo presso la sede della Croce Rossa Santa Marinella – Santa Severa, in via Zara a S.Severa. Dona il sangue salva una vita.