È partito il cantiere per la riqualificazione dell’area verde tra via Toscana e viale Alcide De Gasperi

È partito il cantiere per la riqualificazione dell’area verde tra via Toscana e viale Alcide De Gasperi. A fare il punto sui lavori è il Vicesindaco Manuel Magliani: “L’investimento da 300mila euro su questa zona è finalizzato a dotare il quartiere di Campo dell’Oro di un punto di aggregazione. Al momento, è stata già eliminata la preesistente rotonda, al posto della quale sorgerà un campo da basket, polifunzionale e di servizio anche per la adiacente scuola. Terminato questo primo intervento si procederà alla creazione di un vero e proprio parco giochi, oltre alla manutenzione dell’esistente, ivi compresi alcuni camminamenti che da anni aspettano un intervento che renda agibile l’intera area”.

Il fine lavori è atteso entro i primi mesi del 2023, ma gli interventi a Campo dell’Oro non finiscono qui: “Un’altra area verde attrezzata sorgerà presto su via Emilia-Romagna, dove abbiamo messo a terra il progetto cofinanziato dalla Regione Lazio. Inoltre, come già annunciato dall’Assessore Daniele Perello, a giorni partirà anche il quartiere per la riqualificazione di via Piemonte: provvederemo quindi alla sostituzione di alcune alberature e alla demolizione e ricostruzione di marciapiedi e strade, lavori frutto di una programmazione condivisa da Lavori Pubblici e Ambiente”.

“Si tratta – conclude il Vicesindaco Magliani – di una progettualità che si concretizza, che è tutta frutto dell’impulso dell’amministrazione Tedesco e della sua programmazione degli ultimi quattro anni. Una visione della città, dove i quartieri devono saper offrire una qualità della vita decorosa ai propri cittadini, anche in periferia”.