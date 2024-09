Luisana Leone vola con le sue ali in giro per l’Italia

L’artista di Ladispoli, Luisana Leone, sta esponendo la sua opera nelle fiere Abilmente tra Roma, Milano, Torino e Vicenza

Luisana Leone, artista del territorio, sta girando l’Italia grazie alle sue ali. Dopo aver partecipato alla fiera Abilmente di Roma, gli organizzatori stessi hanno voluto che partecipasse anche altre tappe. Così, per Luisana si è aperto un periodo frenetico, che le permetterà di mostrare la sua arte a oltre 100 mila visitatori, che rimarranno allietati dalla sua fantasia. Infatti, Luisana esporrà a Torino, Vicenza e Milano. È proprio Luisana, che con la sua opera cerca di coniugare arte e messaggi sociali, a raccontarci quello che le sta succedendo.

“Inizialmente, sono stata invitata da Michael e Viviana, dell’associazione Dolci Creazioni – ha spiegato l’artista, raggiunta telefonicamente – poi ai dirigenti di Abilmente le ali sono piaciute parecchio e mi hanno proposto di esporle sulla balconata, tantissime persone hanno sorriso e si sono fatte la foto. Mi hanno chiesto se c’era la possibilità di esporle anche nelle altre fiere. Ovvio – ha risposto la Leone – il tempo di preparare una cassa su misura e caricarle sul tir. Un buon volo alla creatività”.

“Questa fiera racchiude, sostanzialmente, un mondo di creatività, con tanti espositori fai-da-te, blogger DIY, area cucito creativo, ricamo, patchwork, calligrafia e decorazioni. Un’esperienza bellissima” ha raccontato.

“Ero appena tornata da Frascati dove avevo partecipato insieme a Daniele Giacomozzi ad un lavoro alle Scuderie Aldobrandine. Sono stata catapultata in questa fiera di Roma e per me è una soddisfazione enorme. Per le diverse date sono previsti tantissimi visitatori e non posso che essere contenta che tutte queste persone gioiscano vedendo le ali” ha concluso Luisana Leone.