Il presidente punta il dito sulle condizioni del plesso di Borgo San Martino: “I nostri alunni hanno gli stessi diritti di quelli del capoluogo”

Luigino Bucchi: “Sistemate quel giardino tana ideale per topi e serpenti”

“Il giardino del plesso scolastico della frazione cerveterana lasciato senza manutenzione da mesi”.

Così Luigino Bucchi, Presidente del Comitato di Zona Borgo San Martino che aggiunge:

“E’ grande la rabbia dei genitori alunni che nonostante le scuole chiuse a causa del covid 19, vedono aumentare l’incuria nelle manutenzioni ordinarie crescere ogni giorno di più”. (visibile e documentato dalle foto).

“Più volte – aggiunge Bucchi – ho segnalato, personalmente, la necessità di una manutenzione del cornicione in legno con prodotti specifici per la conservazione. Stessa cosa per quanto riguarda le ringhiere e i cancelli dell’ intero plesso. I nostri bambini hanno gli stessi diritti di quelli del capoluogo dove l’attenzione dell’amministrazione comunale, per il soddisfacimento degli stessi, sembrerebbe maggiore. Ci auguriamo – conclude – che si intervenga prima che la scuola diventi la casa di ” topi e serpenti”.