Prosegue all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” l’ orientamento post-diploma. Questa volta con i docenti dell’Università di Roma “La Sapienza”

Proseguono all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” le attività di orientamento post-diploma. Questa volta a raggiungere gli studenti sono stati i docenti dell’Università di Roma “La Sapienza” che hanno incontrato gli allievi nell’ambito del Programma “Next generation”, un progetto comune a tutti gli Atenei del Lazio, concepito proprio per sostenere gli studenti nello scegliere in modo consapevole il proprio futuro formativo e professionale. Dopo la promulgazione del Decreto 328 del 22 dicembre 2022 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha istituito la figura del Docente Tutor per l’Orientamento il cui compito è quello di aiutare ogni studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, supportando le famiglie nella scelta dei percorsi formativi e professionali più adeguati, molte sono le iniziative già svolte che hanno descritto agli allievi dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” le diverse opportunità che si presentano dopo il conseguimento del diploma: dalle “carriere in divisa” a quelle medico-sanitarie, dal mondo degli I.T.S. (Istituti Tecnologici Superiori) a quello universitario “tradizionale”, agli Atenei telematici.

Ma dal 15 al 19 aprile, grazie al coordinamento del Prof. Massimo Cerrocchi, Docente Tutor per l’Orientamento dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”, alcuni Docenti dell’Università “La Sapienza” hanno incontrato nelle loro classi gli allievi della Sede centrale del “Di Vittorio” e dell’Istituto Alberghiero. Il Prof. Giuseppe Attanasi, la prof.ssa Rita Businaro, il Prof. Ferdinando Salata, accompagnati dalle Dottorande Delia Del Prete e Rawan Kamaleldin Salem Salem Darwa, hanno cercato insieme agli allievi di rispondere a cinque domande: Perché studiare serve, come si studia all’Università, come prepararsi al meglio al percorso di studio universitario, chi sono e chi sarà da grande, a quali professioni posso aspirare? I docenti hanno spiegato la struttura e l’organizzazione del più grande Ateneo europeo, le caratteristiche dei Corsi di Laurea, le modalità di accesso, le diverse tipologie dei Tolc e gli strumenti per la preparazione ai Test, ma anche gli elementi di riferimento essenziali per orientarsi nel mondo del lavoro a cominciare dai più importanti data-base riguardanti soprattutto i più aggiornati trend del mercato occupazionale.



Un’occasione da non perdere per riflettere e fare il punto sul presente, cominciando a definire con sempre maggior precisione il

proprio futuro. E la prossima settimana si prosegue con un incontro che coinvolgerà i Centri per l’Impiego, le Agenzie per il

Lavoro e l’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.