Parroccini: “Lorenzo frutto del vivaio del calcio di Cerveteri, in bocca al lupo ragazzo!”

Tra i giovanissimi della Rappresentativa Lazio Under 19 c’è anche un ragazzo di Cerveteri. Si tratta di Lorenzo Funari, centravanti del Città di Cerveteri, che per la quarta volta conquista la fiducia del selezionatore venendo convocato per la partita amichevole in programma martedì 11 febbraio al Riano Athletic Center contro il Roma City. A complimentarsi con il giovanissimo classe 2006, è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri che dichiara:

“Ho ricevuto questa bellissima notizia per lo sport della nostra città pochi minuti fa e con estremo piacere voglio condividerla con la cittadinanza tutta – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – essere convocati per la Rappresentativa laziale è un risultato importante per ogni giovane: significa infatti essere uno dei 22 atleti under 19 più bravi e meritevoli di tutto il territorio regionale. Lorenzo è un frutto del vivaio del calcio della nostra città, lo scorso anno è stato tra i protagonisti della promozione in èlite della selezione juniores del Città di Cerveteri e vanta già diverse presenze e altrettante marcature nella prima squadra. Senza dimenticare poi che in più occasioni ha richiamato l’interesse di numerosi addetti ai lavori. A Lorenzo, auguro di vivere una bella esperienza in questo importante palcoscenico e ovviamente di far vedere tutto il proprio valore, sia come sportivo che come giovane ragazzo. In bocca al lupo Lorenzo!”.

“Allo stesso tempo – conclude l’Assessore Parroccini – ci tengo a fare un ringraziamento e i miei complimenti al Presidenza del Città di Cerveteri, ovvero alla Famiglia Lupi, che incontrerò a breve, e a tutto lo staff dirigenziale e tecnico della squadra: se oggi possiamo vedere un ragazzo della nostra città convocato in un contesto così importante, oltre che della famiglia e dei suoi cari che lo hanno educato con principi e valori sani, il merito è anche della società calcistica in cui ogni giorno si allena e vive la propria passione per il calcio”.