Litorale Romano, controlli dei Carabinieri: 6 arresti e 7 denunce

Controlli preventivi dei Carabinieri per garantire sicurezza ai residenti e un sano divertimento ai frequentatori della movida, 6 arresti e 7 denunce

I Carabinieri del Gruppo di Ostia, anche in questo caldo fine settimana, hanno rafforzato il dispositivo per il controllo del litorale da Civitavecchia ad Ostia con particolare attenzione a Fregene e Focene del comune di Fiumicino. Il massiccio spiegamento di uomini e mezzi è stato finalizzato soprattutto al controllo preventivo della “movida notturna” per garantire un sereno e sano divertimento ai fruitori e tranquillità ai residenti. Locali notturni, vie di comunicazione, le residenze estive e l’arenile controllati attraverso le pattuglie a bordo di auto e moto per garantire sicurezza e infondere rassicurazione nei cittadini. Numerosi i controlli per arginare gli incidenti stradali e le cosiddette

stragi del sabato sera mediante autovelox ed etilometro e posti di controllo per la verifica del rispetto del Codice della Strada all’uscita dai locali. Il bilancio dell’attività, svolta nello specifico dai Carabinieri della Compagnia di Ostia parla di 290 persone e 153 veicoli controllati, 6 persone arrestate e 7 denunciate a piede libero.



I Carabinieri, nel dettaglio, hanno arrestato un giovane colombiano, fermato a bordo di un monopattino e trovato in possesso di 148 g di hashish –

suddivisi in 24 singole dosi – e denaro contante. Altri due uomini, cittadini italiani, sono stati invece denunciati dai Carabinieri perché trovati in possesso di 2 panetti di hashish e denaro contante; la successiva perquisizione domiciliare nelle loro abitazioni ha permesso di rinvenire e sequestrare 2 piante di canapa indiana, materiale

per il confezionamento delle dosi e altro denaro contante. Un 38enne romano è stato invece arrestato perché colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, per reiterate condotte violente e vessatorie che hanno dato luogo a minacce di morte e continue richieste di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti ai danni di una vicina di casa. Un 34enne è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare in carcere poiché resosi responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre convivente.



Un 53enne, già condannato per stupefacenti ed agli arresti domiciliari, è stato raggiunto dalla sospensione della misura restrittiva in atto e contestuale ripristino della detenzione in carcere poiché, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di sostanza del tipo “hashish”. Un cittadino cubano è stato denunciato per evasione, poiché allontanatosi dall’abitazione senza giustificato motivo. Un cittadino tunisino è stato invece denunciato per furto aggravato ai danni di un’anziana conoscente. I Carabinieri hanno denunciato un 34enne romano per violazione del divieto di dimora nel comune di Roma.