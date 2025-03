L’IC Ladispoli 1 e la Biblioteca Peppino Impastato: un legame sempre più forte per la promozione della lettura –

Dopo il grande successo dell’iniziativa “La BIBLIOTECA mi acCOMPAGNA”, che ha visto protagonisti gli alunni delle classi prime dell’IC Ladispoli 1, la scuola prosegue con entusiasmo la collaborazione con la Biblioteca Comunale Peppino Impastato. L’obiettivo condiviso è quello di rafforzare il legame tra scuola e biblioteca, offrendo agli studenti occasioni di crescita culturale attraverso la lettura e la scoperta del patrimonio librario cittadino.

Grazie a una serie di attività strutturate, gli alunni dell’IC Ladispoli 1 stanno vivendo esperienze coinvolgenti che li avvicinano ai libri e alla lettura in modo ludico e formativo. Tra le iniziative in corso, spiccano le visite guidate alla Biblioteca per le classi della primaria e della secondaria di primo grado, durante le quali gli studenti hanno l’opportunità di conoscere gli spazi della biblioteca, comprendere il funzionamento del prestito librario e partecipare a laboratori di lettura animata.

Un altro progetto significativo è l’inserimento di percorsi di lettura tematici all’interno delle attività scolastiche, con l’obiettivo di far emergere nei bambini e nei ragazzi il piacere di leggere. A questo si aggiungono incontri con autori e illustratori, che rendono ancora più vivo il rapporto con i libri e la narrazione.

A sottolineare l’importanza di questa collaborazione è la Dirigente Scolastica dell’IC Ladispoli 1, prof.ssa Antonella Mancaniello:“La lettura è un pilastro fondamentale della formazione dei nostri studenti, e il rapporto con la Biblioteca Comunale rappresenta per noi un’opportunità straordinaria per stimolare nei bambini e nei ragazzi la curiosità e il desiderio di scoprire il mondo attraverso i libri. La scuola e la biblioteca condividono un obiettivo comune: educare alla lettura come strumento di crescita personale e culturale. La consegna del kit ai nostri alunni delle prime classi è stato un momento speciale, ma il percorso non si esaurisce lì. Continueremo a promuovere attività di lettura e approfondimento affinché gli studenti possano considerare la biblioteca non solo come un luogo di studio, ma come uno spazio di creatività, incontro e scoperta.”

L’IC Ladispoli 1 ringrazia l’assessore alla Pubblica Istruzione, Margherita Frappa, e le bibliotecarie Valentina Rossi e Daniela Carucci per aver consegnato i regali ai bambini delle classi prime, contribuendo con il loro impegno e la loro passione a rendere la biblioteca un luogo sempre più vicino alle scuole e ai giovani lettori.

Il legame tra l’IC Ladispoli 1 e la Biblioteca Peppino Impastato dimostra come la sinergia tra istituzioni scolastiche e culturali possa dare vita a esperienze educative di grande valore, contribuendo a formare futuri cittadini consapevoli e appassionati della lettura.