“Che fine hanno fatto i sovrappassi pedonali? Che fanno per i continui disservizi idrici? Quando puntelleranno il cimitero del Sasso? Avanti con la riattivazione della stazione di Furbara!”

“PROMEMORIA SOVRAPPASSI – “Durante il consiglio comunale del 06 Agosto 2021 è stata approvata all’unanimità dei presenti una importante mozione sulla sicurezza dei Cittadini di Cerveteri, abbozzato il testo e individuate le strade pericolose dal Commissario delle Lega Cerveteri Menasci Roberto, rifinita impeccabilmente e presentata dalla magistrale Annalisa Belardinelli, insieme al prezioso coordinamento con i consiglieri Luca Piergentili (un plauso per la vigorosa lotta verbale contro l’allora Sindaco Pascucci), Alessandro Magnani, Maurizio Falconi preziosi alleati e condivisa dal consigliere Aldo De Angelis, cui va tutto il nostro ringraziamento per aver lottato con Noi, che impegnava l’amministrazione a dare incarico ai tecnici comunali per uno studio di fattibilità per la realizzazione di ATTRAVERAMENTI PEDONALI RIALZATI su diverse vie del territorio comunale, in particolare in prossimità delle scuole, e a procedere successivamente alla loro realizzazione, al fine di garantire una maggiore sicurezza dei pedoni.” Quanto sopra ricordato, alla data odierna di questo articolo, dei sovrappassi non c’è traccia, rinnoviamo come Lega l’eventuale supporto a se questa giunta lo ritenesse opportune, e ci teniamo a dirvi cara giunta Gubetti, che a Duecasette le radici come soluzione, possono essere “ingabbiate” con reti metalliche e coperte proprio dalla realizzazione dei sovrappassi pedonali rialzati senza per forza tagliare quei meravigliosi pini!

Lega Cerveteri: “E’ proprio il caso di diro, che fa questo Sindaco?”

CARENZA SERVIZI ACEA ATO 2 – Da Luglio, varie frazioni di Cerveteri stanno soffrendo forti disagi sulle furniture idriche, in particolar modo Sasso, Valcanneto e campo di mare, chiediamo al sindaco Gubetti di rispondere su quali azioni stia improntando eventuali azioni per trovare una quadra! Noi come Lega Cerveteri, ci siamo mossi sia con Acea e

sul territorio, e non ci risulta nessuna azione proposta dalla giunta Gubetti ma solo una presa d’atto.

CEDIMENTI CIMITERO SASSO – Pochi giorni fa sono andato al cimitero del sasso per verificare se agli interventi fatti dai consiglieri di opposizione fossero seguiti dei risultati,

ma come al solito la giunta Gubetti non ha realizzato ancora nulla, la situazione è grave, i fornetti più recenti, hanno cominciato un lento movimento di inclinazione all’indietro, visibile guardando il muro di sinistra si nota benissimo, questa torsione ha causato il distacco di vari pezzi di cemento e marmi, grazie a Dio nessuno ne è rimasto colpito, ma a questo punto è necessario puntellare questa struttura affinché non continui altri movimenti, soprattutto con la stagione delle piogge in arrivo! In ultimo ma non meno importante, in questo mese(Settembre) ci sarà un tavolo di lavoro al Ministero delle Infrastrutture per l’aggiornamento sulla riattivazione della stazione di Furbara, si procede con fiducia verso questo grande traguardo a totale guida leghista! Caro Sindaco Gubetti, se la facesse finita con le sue chiusure ideologiche…si potrebbe fare moltissimo!”. Così in una nota a firma del commissario della Lega Salvini Premier Cerveteri, Roberto Menasci.