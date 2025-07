Le fontane monumentali senz’acqua a Cerveteri. Cosa è successo, e cosa si sta facendo per ripristinarle – di Giovanni Zucconi

Probabilmente non era mai successo che tutte e tre le fontane più importanti di Cerveteri fossero tutte contemporaneamente senz’acqua. Stiamo parlando della fontana di Piazza Risorgimento, la Fontana del Mascherone, di quella di piazza Aldo Moro e di quella di piazza Santa Maria.

Per capire cosa è successo, e che cosa si sta facendo per riattivarle, abbiamo fatto un giro di telefonate all’interno dell’Amministrazione del Comune di Cerveteri

Che cosa è successo alla Fontana del Mascherone? Perché non viene riattivata?

“Per quanto riguarda la Fontana del Mascherone, purtroppo abbiamo scoperto una perdita d’acqua non appena è stata riaperta. Il rischio era quello di compromettere un manufatto di una bellezza unica. Perciò l’abbiamo dovuta richiudere e programmare, a breve periodo, un vero e proprio intervento di restauro.

Ma per il restauro ci vuole del tempo. Si tratta di un’operazione complessa. Occorre incaricare un restauratore, seguire delle procedure specialistiche e redigere un progetto accurato. Qualche professionista locale si è già fatto avanti. Ma il lavoro richiede competenze specifiche, e un approccio più approfondito. Il Comune sta attualmente valutando i preventivi e predisponendo gli atti necessari per affidare l’opera a un restauratore qualificato.

Oltre alla Fontana del Mascherone e le due fontanelle attigue, il guasto riguarda anche l’edificio vicino.

Per provare comunque a riattivare la fontana, minimizzando il rischio di danni, oggi c’è stato un sopralluogo di un tecnico idraulico per cercare di individuare una soluzione tampone.”

E per quanto riguarda la fontana di Piazza Aldo Moro?

“In quel caso la situazione è differente. Si è rotto l’impianto che ricicla l’acqua. Senza ricircolo avremmo uno spreco continuo, dal momento che verrebbe immessa solo acqua nuova. Per questo l’abbiamo spenta. Una fontana ornamentale che consuma in quel modo non avrebbe senso. Gli uffici tecnici stanno già lavorando alla sostituzione o alla riparazione della pompa di riciclo”.

Anche la fontana di Piazza Santa Maria è da tempo senz’acqua

“In questo caso è solo un problema di manutenzione che deve essere ultimata. Persiste ancora un problemino tecnico sul quale i tecnici comunali stanno intervenendo.”

Riassumendo, i prossimi passi saranno quelli di affidare il restauro specialistico della Fontana del Mascherone, di sostituire la pompa di riciclo in Piazza Aldo Moro e chiudere la diagnostica sul guasto di piazza Santa Maria.

In questo modo si dovrebbero poter riaprire le tre fontane monumentali in sicurezza. Evitando sprechi e restituendo il decoro a tre luoghi simbolo della città.