Le autorità brasiliane fanno visita ai cittadini imbarcati su Costa Victoria-

Ieri, venerdì 3 Aprile, il Console Generale Aggiunto del Brasile a Roma ha raggiunto il porto di Civitavecchia per fornire supporto tecnico e morale ai cittadini brasiliani presenti a bordo della nave da crociera Costa Victoria.

L’Ambasciatore, Ministro Daniel Falcon Lins, accompagnato dal Comandante del porto, Capitano di Vascello Vincenzo Leone, ha così avuto modo di interloquire, senza salire a bordo, con i 10 passeggeri e i 3 membri dell’equipaggio di origini brasiliane imbarcati.





Il Consolato ha espresso il proprio ringraziamento alla Capitaneria di porto per gli sforzi che, insieme alle altre autorità, sono stati profusi per la gestione di tutte le persone presenti a bordo della nave. Il Comandante Leone ha dato assicurazione che sarà fatto il massimo per trovare soluzioni più efficaci per una rapida definizione della vicenda.