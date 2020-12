Share Pin 1 Condivisioni

Lazio, la Regione sostiene i progetti di educazione ambientale

Pubblicato l’Avviso per progetti di educazione ambientale volti alla diffusione e promozione dei temi dei Contratti di Fiume. Potranno partecipare Enti locali, Enti Parco e Riserve ed Enti del Terzo settore, in forma singola o associata, o come processo di Contratto diFiumeattivato.

“Una nuova azione dei Contratti di Fiume, fortemente all’insegna del tema ambientale e delle attività di coinvolgimento dei giovani. I destinatari dell’avviso infatti sono proprio le bambine e bambini, le ragazze e i ragazzi, le Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale. Le risorse pari a 162.000, 00 € sono dedicate a formare, per il futuro, comunità più consapevoli, responsabili e pronte a impegnarsi in prima persona. La pandemia in corso molto legata alle crisi ambientali che da troppo tempo si evidenziano a livello mondiale, dimostrano l’insostenibilità dei modelli fino ad oggi in campo, dobbiamo allora chiedere e consegnare un maggiore protagonismo a strumenti così radicati sul territorio, come lo sono i Contratti di Fiume, che vogliamo siano sempre più attivi anche nella costruzione di un futuro ambientalmente e socialmente sostenibile per le nuove generazioni. Mi auguro che la partecipazione al bando sia numerosa e che i progetti siano belli e innovativi e in grado di raggiungere e superare le aspettative che abbiamo ”commenta Cristiana Avenali, Responsabile dei Contratti di Fiume.

I progetti, che dovranno essere realizzati entro il 30 aprile 2022, potranno lavorare ad un vero e proprio Contratto di Fiume scegliendo di attuare una o più fasi previste: scoperta/conoscenza, visioning, azioni e responsabilità. Il contributo a fondo perduto sarà in misura pari al 100% del costo complessivo del progetto fino a 10.000,00 Euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 gennaio 2021.

I documenti dell’avviso sono consultabili al seguente link: https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-per-la-concessione-dei-contributi-per-i-contratti-di-fiume-delle-bambine-e-dei-bambini-delle-ragazze-e-dei-ragazzi/