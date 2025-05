Lavori sull’Aurelia, Cerveteri e Ladispoli nella morsa del traffico

Da ieri mattina, la viabilità lungo l’Aurelia è stata completamente paralizzata a causa dell’avvio dei cantieri da parte di Anas, finalizzati alla riqualificazione della pavimentazione stradale. I lavori, che coinvolgono la principale arteria che collega le località di Ladispoli e Cerveteri, hanno causato un caos totale, con lunghe code e automobilisti imprigionati nel traffico.

Il disagio si è esteso inevitabilmente anche ai centri abitati di Ladispoli e Cerveteri, dove pendolari e residenti si sono trovati bloccati senza preavviso. La mancanza di comunicazioni ufficiali ai due comuni ha alimentato il malcontento tra la popolazione, che chiede interventi notturni per minimizzare i disagi e garantire una viabilità più fluida.

Gli automobilisti e i pendolari si trovano a dover affrontare ore di attese e code interminabili, con l’auspicio che vengano adottate soluzioni più efficaci per limitare i disagi durante i lavori di riasfaltatura. La speranza è che in futuro vengano pianificati interventi con maggiore preavviso e, possibilmente, durante le ore notturne, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e alle comunità locali.