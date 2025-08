L’associazione Scuolambiente condivide l’ordinanza di chiusura a Ferragosto della Palude di Torre Flavia emessa dalla Sindaca Gubetti –

L’associazione Scuolambiente condivide pienamente l’ordinanza della sindaca Gubetti che prevede la chiusura totale della Palude di Torre Flavia che ricade nel Comune di Cerveteri dal pomeriggio del 14 fino all’alba del 15. Da anni infatti denunciamo gli atti vandalici, i fuochi, i campeggi improvvisati di persone che nella notte di ferragosto “festeggiano” lasciando poi montagne di rifiuti. Queste persone dimostrando di non avere rispetto della natura, dell’ambiente e delle persone che ogni giorno lavorano per mantenere il delicato equilibrio della palude. Come Associazione ci schieriamo a fianco di Corrado Battisti e di tutto lo staff per far rispettare l’ordinanza e chiamiamo a raccolta i nostri volontari per aiutare a collaborare.