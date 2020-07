Ladispoli Vino, cena e degustazione in spiaggia il 7 agosto

Condividi Pin 0 Condivisioni

Al ristorante e stabilimento Arcobaleno la presentazione dei vini “Cavaliere DiVino” con Chef Lallo e l’azienda Procacci

Ladispoli – Vino, cena con degustazione Venerdì 7 Agosto.

L’evento è ospitato dallo stabilimento e ristorante ARCOBALENO in collaborazione con l’azienda Procacci Srl, fornitore leader nel settore Food e Ho.Re.Ca., presso le sale del ristorante, sul Lungomare Regina Elena 45, al centro di Ladispoli.

Il menù della serata è stato appositamente studiato per sposare al meglio i vini “Cavaliere DiVino” che saranno nell’occasione presentati al pubblico e degustati.

La scoperta verrà guidata e arricchita dai sommelier professionisti dell’azienda Procacci.

Sandro Giovannini, proprietario e gestore di ARCOBALENO, ha curato insieme al suo chef executive Chef Lallo nei mimimi dettagli l’iniziativa: “La Procacci è da oltre 50 anni al fianco dei ristoratori e per tanto il suo nome è una garanzia di qualità. I vini Cavaliere Divino meritano assolutamente di essere conosciuti e apprezzati. Per farlo al meglio, non potevamo essere in mani migliori di quelle di Chef Lallo e della sua brigata di cucina. Il pesce fresco, storico punto di forza del nostro ristorane, nei piatti del nostro chef e accompagnati da questi vini, arriva ad un risultato gastronomico che a nostro parere ambisce ad essere un’eccellenza del territorio“.

I vini “Cavaliere DiVino” nascono da una meticolosa selezione operata da enologi professionisti. Tre Cavalieri Bianchi, prodotti in terra Irpina, tra i 500 ed i 700 metri, con uvaggio 100% in purezza, a cui si aggiungono due Rossi e un Cuvèe.

Ladispoli, vino e pescato fresco: un’eccellenza da scoprire a tavola

Nel rispetto delle normative di contrasto al rischio di contagio, i posti disponibili per partecipare all’evento sono limitati per cui è indispensabile prenotare un tavolo al numero 333 57 84 925.

RISTORANTE ARCOBALENO

Lungomare Regina Elena 45, Ladispoli

Il Ristorante L’Arcobaleno è aperto tutti i giorni a Pranzo e dal Venerdì alla Domenica a Pranzo e a Cena.

Il nuovo menù del Ristorante Arcobaleno è on line su BaraondaFood.

