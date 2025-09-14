Ladispoli, Via Napoli, tratto dopo Via Genova, chiuso per uno spettacolare incidente. Nessun ferito

A Ladispoli, il tratto di Via Napoli successivo a Via Genova è stato chiuso alla circolazione a causa di un incidente stradale. Le cause sono in corso di accertamento. In tutto sono state coinvolte, e danneggiate, ben cinque macchine.

Secondo quanto ricostruito, un’automobile ha colpito violentemente un’auto in sosta, coinvolgendo anche un’altra vettura ferma. Per poi schiantarsi contro un ulteriore veicolo parcheggiato, schiacciandolo contro il muro. Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente è sceso dal mezzo visibilmente scosso.

Sul posto sono intervenuti ambulanza, auto medica, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, impegnati nella rimozione dei mezzi che ostruiscono la carreggiata e nella messa in sicurezza dell’area.