Share Pin 6 Condivisioni

Il Vicesindaco e Assessore Perretta: “Una certezza in più per le imprese della città”

Ladispoli, via libera alle proroga delle concessioni demaniali

Ladispoli, via libera alle proroga delle concessioni demaniali

Massima attenzione sul demanio marittimo da parte dell’amministrazione comunale. Tra l’esondazione dei fossi e l’accumulo di detriti sulle

spiagge, le concessioni di pesca professionale ai pescatori di Porto Pidocchio che ora dopo anni possono finalmente iniziare a programmare il loro futuro, risposte arrivano anche per i gestori degli stabilimenti balneari.

A puntare i riflettori sull’argomento è stato ancora una volta il vicesindaco e assessore al Demanio marittimo, Pierpaolo Perretta. Il Governo giallo verde aveva infatti dato il via libere alle proroghe delle concessioni fino al 2033 e il Comune di Ladispoli già lo scorso anno, con una delibera,

aveva di fatto preso atto delle decisioni governative.

«Si tratta di un’ottima notizia per le nostre imprese – ha spiegato Perretta – che possono avere una certezza per il futuro. Ovviamente saranno effettuati dei controlli per verificare che i gestori abbiano le carte in regola per la concessione demianiale che gli è stata affidata».

Insomma, «un risultato apprezzabile» con «il Comune che ha risposto in maniera positiva dando una possibilità e una certezza» a differenza di altri Comuni, dove ancora oggi la proroga non è stata concessa.